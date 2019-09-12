2019-09-12T11:41:04+03:00
Происшествия

На границе в Курской области задержали россиянина с электрошокером

Мужчина пояснил, что "вооружился", чтобы ехать в Украину
Ольга ДАНИЛОВА
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Россиянин не задекларировал устройствоРоссиянин не задекларировал устройствоФото: предоставлено пресс-службой
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В автомобильном пункте пропуска Теткино у выезжавшего на Украину гражданина России изъят электрошокер.

При прохождении таможенного контроля водитель авто - 36-летний житель города Москвы заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к вывозу с территории России. В ходе последовавшего досмотра транспортного средства, проведенного должностными лицами поста совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области, в нише водительской двери нашли электрошоковое устройство со встроенным фонарем. Россиянин пояснил, что выезжая к родственникам на Украину, приобрел в Москве для собственной безопасности электрошокер. Документов на устройство нет. О том, что электрошокер подлежит таможенному декларированию и для его вывоза необходимо специальное разрешение, он не знал, рассказали на таможне.

По заключению эксперта, представленное на исследование изделие является контактным электрошоковым устройством с встроенным фонарем модели «POLICE 158000KV BL-1102» зарубежного производства. Предназначено оно для самообороны и пригодно к использованию в качестве оружия самообороны. Электрошоковое устройство не сертифицировано в РФ.

По фактам нарушения таможенных правил (недекларирование) и установленных международными договорами государств - членов ЕАЭС запретов и ограничений, касающихся вывозимого с территории ЕАЭС гражданского оружия, против гражданина России составили два протокола об административных правонарушениях. Постановление по делу вынесет суд. Санкции части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП РФ предусматривают наказание в виде административных штрафов с конфискацией гражданского оружия, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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