2019-09-12T10:08:51+03:00
Звезды

Курян приглашают на праздник в парк

В рамках 100-летия писателя-фронтовика Константина Воробьева на литературно-творческой площадке будут представлены его произведения
Ольга ДАНИЛОВА
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В парке пройдут интересные мастер-классыВ парке пройдут интересные мастер-классыФото: Светлана ВОЛКОВА
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13 сентября в 17.00 Централизованная система библиотек города Курска в рамках проекта «Летний парк чтения» приглашает курян и гостей города в парк Героев Гражданской войны на литературно-историческую площадку «В книжной памяти - история России».

Отдыхающие ознакомятся с лучшими произведениями по истории Отечества, таких авторов как Николай Михайлович Карамзин, Алексей Николаевич Толстой, Юрий Павлович Герман, Сергей Михайлович Соловьев и др. Особое внимание будет уделено славным и героическим страницам истории Курска, а также знакомству с именами курян - выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. В рамках 100-летия писателя-фронтовика Константина Дмитриевича Воробьева на литературно-творческой площадке будут представлены его произведения.

Гости мероприятия смогут принять участие в литературно-исторических конкурсах «Знатоки истории», интерактивных играх и викторинах, увлекательном мастер-классе по изготовлению символов курской земли (соловей, антоновка).

Курские литераторы прочтут стихи о России и Курском крае. Книжно-иллюстративная экспозиция «России великая судьба» представит издания по теме из фонда Централизованной системы библиотек города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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