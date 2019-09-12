В Курске горел частный дом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-12T09:17:59+03:00

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В 15:37 11 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Косиновская в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 15:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 15:52, ликвидировано в 16:07.

В результате пожара в двухэтажном кирпичном доме (поделен на две части) 10х16 м, в одной части дома сгорела кровля на площади 100 кв. м, внутри - сгорела мебель и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU