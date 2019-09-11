2019-09-11T13:48:18+03:00
Общество

В Курске отключат холодную воду

Курянам предлагают сделать запас
Ольга ДАНИЛОВА
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Воды не будет 12 сентябряВоды не будет 12 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением МУП «Курскводоканал» неотложных ремонтно-профилактических работ, 12 сентября с 8.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора, на ул. Широкую, ул. Ольховские с прилегающими улицами.

Сделайте необходимый запас воды.

Справка по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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