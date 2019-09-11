В Курске отметят Всероссийский День трезвости

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-11T11:23:57+03:00

На Театральной площади будут работать специалисты мобильного центра здоровья и областной наркологической больницы

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11 сентября по инициативе комитета здравоохранения региона с участием некоммерческой организации спортивный клуб «Гепард» КГУ на Театральной площади областного центра с 14:00 до 16:00 пройдет акция «Всероссийский День трезвости».

Для участников будут работать специалисты мобильного центра здоровья, областной клинической наркологической больницы. Желающие пройдут анкетирование и компьютерное тестирование, узнают о способах профилактики пагубного употребления алкоголя. Участников акции ждут многочисленные спортивные состязания и тематические конкурсы и викторины, мастер-классы по кроссфиту и роллер-школа, историческое фехтование.

ИСТОЧНИК KP.RU