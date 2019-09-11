2019-09-11T10:02:45+03:00
Происшествия

В Курске проводится проверка по факту незаконного хранения оружия

21-летний парень забыл сообщить об опасном имуществе, которое досталось по наследству
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Из архива КП.
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21-летний курянин попал в поле зрения правоохранительных органов из-за незнания закона. Сотрудники Северо-Западного отдела полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий получили информацию о том, что в одной из квартир по проспекту Дружбы незаконно хранится огнестрельное оружие.

- При проверке выяснилось, что ранее охотничье ружье и несколько ножей принадлежали мужчине, который скончался. Его 21-летний сын вместо того, чтобы должным образом оформить право собственности или сдать опасное имущество в полицию, просто оставил его себе. Сейчас огнестрельное и холодное оружие изъято и отправлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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