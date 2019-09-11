2019-09-11T09:12:07+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряды

Опасную находку обнаружили в Суджанском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряды времен второй мировой до сих пор находят в курской землеСнаряды времен второй мировой до сих пор находят в курской землеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 Сентября на телефон в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Куриловка Суджанского района Курской области. На место обнаружения выезжали Группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены два артиллерийских снаряда калибром 76 мм., 20 мм., боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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