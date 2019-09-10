В центре Курска тестируют светомузыкальный фонтан
На Театральной площади начались тестовые запуски светомузыкального фонтана, диаметр чаши которого составляет 16 метров. Фонтан будет оснащен лазерным и проекционным оборудованием, он имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.), пять режимов работы: детский игровой, статический, музыкальный и два динамических режима.
Заказчик объекта, стоимость которого 60 млн. рублей - МКУ «Управление капитального строительства города Курска», подрядчик – ООО «ПрогрессСтрой», инвестор – Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства, проектная организация – ОБУ «Курскгражданпроект».
Уже выполнены работы по устройству фонтана, подключению к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. В настоящее время благоустраивается прилегающая территория: организуется наружное освещение и озеленение, ведётся укладка тротуарной плитки, монтаж помещения под проекционную установку, отделка подземной насосной станции.
ИСТОЧНИК KP.RU