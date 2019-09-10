В центре Курска тестируют светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-10T17:05:01+03:00

Городу он обошелся в 60 миллионов рублей

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На Театральной площади начались тестовые запуски светомузыкального фонтана, диаметр чаши которого составляет 16 метров. Фонтан будет оснащен лазерным и проекционным оборудованием, он имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.), пять режимов работы: детский игровой, статический, музыкальный и два динамических режима.

Заказчик объекта, стоимость которого 60 млн. рублей - МКУ «Управление капитального строительства города Курска», подрядчик – ООО «ПрогрессСтрой», инвестор – Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства, проектная организация – ОБУ «Курскгражданпроект».

Уже выполнены работы по устройству фонтана, подключению к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. В настоящее время благоустраивается прилегающая территория: организуется наружное освещение и озеленение, ведётся укладка тротуарной плитки, монтаж помещения под проекционную установку, отделка подземной насосной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU