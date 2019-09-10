В среднем на каждого курянина приходится 120 тысяч рублей на счету в банке

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-10T15:46:39+03:00

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К началу августа куряне доверили банкам 120,3 млрд рублей. Выходит, что в среднем житель региона держит на счету весьма скромную сумму - около 120 тысяч рублей. При этом порядка 91% депозитов физических лиц - это вклады в национальной валюте, объем которых увеличился с начала года на 2,7%.

От заемных средств жители Курской области тоже не отказываются. В январе-июле этого года они взяли кредитов в банках на 44,3 млрд рублей. Это на 17,8% больше, чем за тот же период годом ранее. Четверть из полученных кредитов - потребительские.

«В регионе сохраняется сберегательная модель поведения, которая постепенно переходит в умеренно потребительскую»,-отметил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU