2019-09-10T15:46:39+03:00
Экономика

В среднем на каждого курянина приходится 120 тысяч рублей на счету в банке

При этом жители региона стали брать больше кредитов
Ольга ДАНИЛОВА
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Кредиты в основном куряне берут на "потребительские цели"Кредиты в основном куряне берут на "потребительские цели"Фото: Из архива КП.
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К началу августа куряне доверили банкам 120,3 млрд рублей. Выходит, что в среднем житель региона держит на счету весьма скромную сумму - около 120 тысяч рублей. При этом порядка 91% депозитов физических лиц - это вклады в национальной валюте, объем которых увеличился с начала года на 2,7%.

От заемных средств жители Курской области тоже не отказываются. В январе-июле этого года они взяли кредитов в банках на 44,3 млрд рублей. Это на 17,8% больше, чем за тот же период годом ранее. Четверть из полученных кредитов - потребительские.

«В регионе сохраняется сберегательная модель поведения, которая постепенно переходит в умеренно потребительскую»,-отметил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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