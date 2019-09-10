2019-09-10T15:06:35+03:00
Спорт

Юные курянки завоевали «бронзу» на чемпионате России по эстафетному бегу

Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу проходили в Сочи
Ольга ДАНИЛОВА
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Елизавета Симонова, Анна Атрепьева, Валерия Бирюкова и Анастасия Сенюгина стали третьими в эстафетеЕлизавета Симонова, Анна Атрепьева, Валерия Бирюкова и Анастасия Сенюгина стали третьими в эстафетеФото: предоставлено пресс-службой
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Елизавета Симонова, Анна Атрепьева, Валерия Бирюкова и Анастасия Сенюгина стали третьими в эстафете 100м +200м + 300м + 400м, сообщает федерация легкой атлетики Курской области. Команда финишировала с результатом 2:18.21 сек.

Ранее «бронзу» завоевали Юлия Петрищева, Анастасия Рыбкина, Лена Котельникова и Дина Александрова. В целом по итогам чемпионата Курская область заняла четвертое место.

Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу проходили в Сочи. В соревнованиях принимали участие мужчины и женщины, а так же юниоры до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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