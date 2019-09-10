2019-09-10T14:08:52+03:00
Происшествия

В лесу нашли заблудившуюся курскую пенсионерку

Ночь она провела, сидя под деревом, поскольку передвигаться больше не могла
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожилая женщина заблудилась в лесуПожилая женщина заблудилась в лесуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В дежурную часть Суджанского отдела полиции Курской области поступило сообщение от курянки о том, что утром из дома ушла ее 89-летняя мать и до вечера не вернулась. Вести поиски самостоятельно она не могла по состоянию здоровья.

Полицейские разделили территорию возможного направления движения пропавшей на несколько участков и начали тщательное обследование. Поиски продлились всю ночь. По окраинам лесополосы были выставлены служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками и сиренами. К утру группа в составе оперативника уголовного розыска и сотрудника изолятора временного содержания в лесу за три километра от дома обнаружила пенсионерку в беспомощном состоянии. Ночь она провела, сидя под деревом, поскольку передвигаться больше не могла.

Женщина была обессилена и не могла передвигаться. Сотрудники полиции донесли ее до ближайшего транспорта и доставили к медикам, где той оказали медицинскую помощь. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, она уже находится дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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