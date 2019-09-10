Старовойт предложил не повышать прожиточный минимум курским пенсионерам

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-10T13:39:31+03:00

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Во вторник, 10 сентября, Курская областная Дума рассмотрела важный законопроект, внесенный врио губернатора региона Романом Старовойтом. Документ касается тысяч курян - получателей пенсий, в том числе детей, которые получают помощь от государства по потере кормильца.

Депутаты согласились с предложением врио губернатора региона Романа Старовойта и оставили без изменений величину прожиточного минимума пенсионера в Курской области для установления социальной доплаты на 2020 год.

"Прожиточную планку" для пенсионеров решили не повышать, а оставить прежней - на уровне 8600 рублей в месяц (около 4 долларов США в день). К слову, "минимум" для пенсионеров в Курской области местные власти держат на том же уровне уже третий год, он не менялся начиная с 2018-ого. Величина прожиточного минимума утверждается региональной властью в каждом регионе отдельно.

Напомним, в России на государственном уровне объявлена "борьба с бедностью". Только по официальным данным Росстата инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.

8 сентября в Курской области прошли выборы губернатора региона, кроме того, были распределены 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти региона.

Победу в губернаторской гонке среди проголосовавших при явке чуть более 40% одержал представитель «Единой России» Роман Старовойт. За него проголосовали более 81% курян, пришедших на избирательные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU