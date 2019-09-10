Курский врио встретился с бывшими оппонентами по выборам губернатора

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-10T13:30:06+03:00

Роман Старовойт сказал, что "нацелен на совместную работу" Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с кандидатами на пост главы региона на прошедших 8 сентября выборах. Участниками встречи стали Владимир Федоров, Татьяна Черникова, Владимир Фирсов и Николай Карцев.

Роман Старовойт поблагодарил своих бывших оппонентов за честную борьбу и пригласил их к совместной работе.

«Избирательная кампания у нас прошла честно и чисто. Мы с вами сохранили положительный имидж Курской области, - отметил избранный глава региона. - Я нацелен на совместную работу с вами и политическими партиями, которые вы представляете. Потому что цель у всех наших программ по большому счету одна. Мы все желаем улучшения ситуации в области, поднятия уровня жизни наших земляков».

В частности, Роман Старовойт предложил участникам встречи подключиться к подготовке празднования 1000-летия Курска и войти в общественный совет, который будет контролировать ход всех работ.

Кандидаты в губернаторы Курской области озвучили главе региона свои предложения по развитию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU