Юную поэтессу из Курска наградили в Музее Победы

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-10T10:29:45+03:00

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7 сентября в Музее Победы наградили авторов лучших поэтических произведений о войне. Среди лауреатов - Анастасия Гостева из Курска.

Около 300 юных поэтов из разных регионов России, Республики Беларусь и Украины приняли участие во всероссийском конкурсе «Поэзия Победы», который носит имя Андрея Дементьева.

«Это высшая эмоциональная точка, когда ребенок или молодой человек задумывается о той войне и о Победе, которую сегодня пытаются приуменьшить», - отметила вдова поэта Анна Пугач.

Призеров конкурса наградил председатель жюри, известный поэт-песенник, автор хитов «Любэ» Александр Шаганов.

Конкурс «Поэзия Победы», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, учрежден Музеем Победы и носит имя поэта Андрея Дементьева. В этом году конкурс стартовал в Международный день поэзии, 21 марта. В нем принимали участие ученики средней и старшей школы в двух возрастных категориях: от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет, а также молодежь от 18 до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU