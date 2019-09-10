2019-09-10T10:00:57+03:00
Происшествия

В Курске поймали угонщика "Тойоты"

Парень решил покататься на иномарке и разбил ее
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина задержали по горячим следамКурянина задержали по горячим следамФото: Из архива КП.
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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в угоне автомобиля Тойота от дома на проспекте Дериглазова Курска. Транспорт нашли в Курском районе.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен 20-летний молодой человек. Он признался, что ночью пьяный возвращался домой и заметил машину без сигнализации. Он решил прокатиться по ночному городу. Чтобы не привлекать внимания, выехал с оживленной дороги и добрался до Курского района, где несколько раз повредил автомобиль, а позже врезался в столб.

Когда передвигаться на машине из-за полученных технических повреждений стало невозможно, бросил ее, скрутив регистрационные номера.

Оперативники установили место нахождение молодого человека и задержали его. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела. Подозреваемый понесет установленную законом ответственность, а также будет обязан возместить нанесенный ущерб, отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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