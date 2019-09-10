В Курске эвакуировали жильцов пятиэтажки
В 06:45 10 сентября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице 3-я Песковская в Курске.
По прибытии в 06:48 спасатели приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:57, ликвидировано в 07:05. Спасены четыре человека, восемь жильцов дома спасатели эвакуировали из соседних квартир, отметили в МЧС.
В результате пожара в жилом пяти этажном доме в 3-х комнатной квартире на первом этаже (площадью 57 кв. м.), огнем повреждены мебель и вещи.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU