2019-09-10T09:20:17+03:00
Общество

В Курске эвакуировали жильцов пятиэтажки

В одной из квартир произошел пожар
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел рано утромПожар произошел рано утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 06:45 10 сентября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице 3-я Песковская в Курске.

По прибытии в 06:48 спасатели приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:57, ликвидировано в 07:05. Спасены четыре человека, восемь жильцов дома спасатели эвакуировали из соседних квартир, отметили в МЧС.

В результате пожара в жилом пяти этажном доме в 3-х комнатной квартире на первом этаже (площадью 57 кв. м.), огнем повреждены мебель и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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