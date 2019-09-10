2019-09-10T09:07:57+03:00
Общество

В Курске День города отметят 28 сентября

Празднования решили перенести на выходной день
Ольга ДАНИЛОВА
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Дату проведения Дня города определили путем голосованияДату проведения Дня города определили путем голосованияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Традиционно 25 сентября Курск отмечает День города, когда разворачиваются масштабные торжества. Зачастую праздничная дата приходится на будний день. Для муниципальных служащих 25 сентября всегда объявляли выходным днем. Не работают в этот день муниципальные школы и детские сады - это вынуждает родителей решать проблему, с кем оставить ребенка. К сожалению, для курян, которые трудятся в федеральных и региональных органах власти, коммерческих предприятиях 25 сентября остается обычным рабочим днем, что не позволяет им принять участие в торжествах и создает массу неудобств. В связи с этим, Администрация Курска предложила горожанам высказать свое мнение о необходимости переноса даты празднования Дня города на ближайшие, после 25 сентября, выходные дни.

Опрос проводился с 6 сентября в официальных группах «город Курск» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе». К понедельнику 80,5% пользователей портала выбрали вариант «праздник надо отмечать в выходной день, чтобы в нем приняли участие все желающие» и лишь 19,5% отдали предпочтение варианту «не надо нарушать традицию и переносить праздник».

Результаты голосования в социальных сетях также демонстрируют желание курян перенести празднование Дня города на выходные дни. За вариант «праздник надо отмечать в выходной день» отдали свои голоса 77.19 % принявших участие в просе, 22.81% - предпочитают «не нарушать традицию» и отмечать праздник 25 сентября.

В общей сложности в голосовании приняли участие 4 299 человек.

Учитывая результаты опроса, в администрации города Курска принято решение о переносе празднования Дня города на субботу, 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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