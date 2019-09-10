В Курске День города отметят 28 сентября
Традиционно 25 сентября Курск отмечает День города, когда разворачиваются масштабные торжества. Зачастую праздничная дата приходится на будний день. Для муниципальных служащих 25 сентября всегда объявляли выходным днем. Не работают в этот день муниципальные школы и детские сады - это вынуждает родителей решать проблему, с кем оставить ребенка. К сожалению, для курян, которые трудятся в федеральных и региональных органах власти, коммерческих предприятиях 25 сентября остается обычным рабочим днем, что не позволяет им принять участие в торжествах и создает массу неудобств. В связи с этим, Администрация Курска предложила горожанам высказать свое мнение о необходимости переноса даты празднования Дня города на ближайшие, после 25 сентября, выходные дни.
Опрос проводился с 6 сентября в официальных группах «город Курск» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе». К понедельнику 80,5% пользователей портала выбрали вариант «праздник надо отмечать в выходной день, чтобы в нем приняли участие все желающие» и лишь 19,5% отдали предпочтение варианту «не надо нарушать традицию и переносить праздник».
Результаты голосования в социальных сетях также демонстрируют желание курян перенести празднование Дня города на выходные дни. За вариант «праздник надо отмечать в выходной день» отдали свои голоса 77.19 % принявших участие в просе, 22.81% - предпочитают «не нарушать традицию» и отмечать праздник 25 сентября.
В общей сложности в голосовании приняли участие 4 299 человек.
Учитывая результаты опроса, в администрации города Курска принято решение о переносе празднования Дня города на субботу, 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU