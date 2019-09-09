2019-09-09T17:03:16+03:00
Здоровье

В Курской области стартовала прививочная капания против гриппа

Вакцинировать планируют каждого второго курянина
Ольга ДАНИЛОВА
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Вакцины в поликлиниках достаточно, утверждают властиВакцины в поликлиниках достаточно, утверждают властиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как рассказали в комитете здравоохранения, привиты уже 15% курян.

Медики рекомендуют вакцинацию всем и особенно пациентам из групп риска: детям, беременным, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцины в курских поликлиниках достаточно, сообщили в администрации региона. Прививают в этом году «Совигриппом».

Наиболее подходящими для вакцинации считается сентябрь-октябрь, стоит сделать прививку себе и своим близким до того, как инфекция начнет распространяться. Оптимально делать прививку заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, советуют медики.

В прошлом сезоне в области число привитых составило 45% населения. Нынешняя прививочная кампания должна охватить половину населения Курского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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