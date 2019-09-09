В Курской области откроется «горячая линия» по вопросам качества мяса и рыбы
С 11 по 25 сентября управление Роспотребнадзора по Курской области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции.
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по нормативным требованиям к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по ее выбору, в том числе с точки зрения здорового питания, расскажут, как действовать, если вам попался некачественный продукт в торговой сети, как оформить письменное обращение в контролирующий орган.
Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00, с перерывом с 13:00 до 14:00, по телефонам:
- в Курске 8(4712) 58-71-86
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8(471-48) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8(471-40) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8(471-43) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8(471-45) 4-39-65.
Для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU