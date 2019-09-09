2019-09-09T16:59:06+03:00
Общество

В Курской области откроется «горячая линия» по вопросам качества мяса и рыбы

Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9:00 до 17:00
Ольга ДАНИЛОВА
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Ответы на вопросы о безопасности товаром можно будет получить по телефонуОтветы на вопросы о безопасности товаром можно будет получить по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 11 по 25 сентября управление Роспотребнадзора по Курской области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по нормативным требованиям к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по ее выбору, в том числе с точки зрения здорового питания, расскажут, как действовать, если вам попался некачественный продукт в торговой сети, как оформить письменное обращение в контролирующий орган.

Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00, с перерывом с 13:00 до 14:00, по телефонам:

- в Курске 8(4712) 58-71-86

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8(471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8(471-45) 4-39-65.

Для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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