2019-09-09T15:04:56+03:00
Происшествия

Квадру, Курскрезинотехнику и Исток+ признали виновными в гибели рыбы

Предприятия сбрасывали опасные сточные воды
Ольга ДАНИЛОВА
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Предприятия признали виновными в загрязнении окружающей средыПредприятия признали виновными в загрязнении окружающей средыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Центрального округа Курска провела проверку в связи с массовой гибелью рыбы в июне 2019 года в районе деревни Анахино Курского района Курской области.

Установлено, что ООО «Исток+», ОАО «Курскрезинотехника» и производственное подразделение «Курская ТЭЦ-1» филиал ПАО «КВАДРА» - «Курская генерация» сбрасывали в централизованную систему водоотведения Курска недостаточно очищенные сточные воды, в которых было превышено допустимое содержание аммонийного азота и фосфатов, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки прокурор Центрального административного округа Курска возбудил против должностных лиц предприятий дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации строений и сооружений).

Рассмотрев материалы дел, департамента экологической безопасности и природопользования Курской области должностных лиц этих организаций штрафовал.

Руководителям предприятий внесены представления о необходимости принятия мер к недопущению нарушений впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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