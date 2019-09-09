Курянин списал с кредитки знакомого 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-09T14:01:13+03:00

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В Кореневском районе полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты местного жителя.

Хозяин кредитки регулярно выезжает на работу в другой регион. В очередное возвращение он обнаружил, что у него пропал планшет, а позже, проверив баланс кредитной карты, обнаружил отсутствие более чем 150 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Выяснилось, что перед отъездом к нему в гости приходил знакомый, который украл планшет. К устройству была подключена кредитная карта, а вход был возможен по сохраненным паролям. За пару недель злоумышленник несколько раз выводил средства на свой счет, а также оплачивал картой крупные покупки. В связи с тем, что услуга мобильного банка к карте не была подключена, хозяин узнал о списании средств намного позже.

Подозреваемый, сняв деньги, продал планшет случайным лицам.

Он сознался в хищении. Возбуждено уголовное дело, устанавливается гражданин, который приобрел украденное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU