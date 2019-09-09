В Курске школьники сожгли павильон

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-09T13:53:54+03:00

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В Северо-Западном отделе полиции Курска решается вопрос о постановке на профилактический учет школьников, совершивших поджог, сообщили в полиции. В 10 утра несколько дней назад мальчики забрались в неработающий торговый павильон на проспекте Сергеева и развели внутри огонь. Неожиданно пламя перекинулось на пластиковые элементы отделки и начался пожар. Школьники успели убежать, но строение сильно пострадало. Приблизительный ущерб превысил 200 тысяч рублей. Раскрыть преступление и установить личности юных поджигателей удалось «по горячим следам». Родители мальчиков обязались оплатить ремонт поврежденного огнем магазина.

После проведения проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае, если бы несовершеннолетние уже достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, наказанием для них могло стать лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU