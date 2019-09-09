Под Курском супруги заживо сгорели в своем доме

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-09T12:07:54+03:00

ЧП произошло в Курчатовском районе Фото: Из архива КП.

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8 сентября в Курской области сгорел жилой дом в деревне Запрутье Курчатовского района. На пожаре погиб 60-летний хозяин домовладения и его 64-летняя супруга. Следственный комитет Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку по факту пожара.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что супруги сильно пили. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU