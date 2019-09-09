В Курске утром горел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-09T09:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 08:38 9 сентября в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Курск, ул. 2-я Рабочая, сообщили в МЧС.

По данным спасателей по прибытии в 08:41 приступили к ликвидации загорания. В результате пожара огнем повреждены мебель и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU