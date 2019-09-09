2019-09-09T08:55:06+03:00
Политика

На выборах губернатора Курской области победил Старовойт

Всего на пост руководителя региона претендовало пять человек
Светлана ВОЛКОВА
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Осенью прошлого года "дорожника" Старовойта Кремль прислал в Курск "поправить дела", теперь он губернаторОсенью прошлого года "дорожника" Старовойта Кремль прислал в Курск "поправить дела", теперь он губернаторФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже сообщала о бесспорном лидерстве 47-летнего врио губернатора Курской области Романа Старовойта в предвыборной гонке 8 сентября.

После обработки ста процентов протоколов по уточненным данным ставленник Кремля набирает на выборах главы региона 81,07% голосов.

Всего на пост главы региона претендовало пять человек, но ни один из них не смог составить достойной конкуренции представителю "Единой России". Помимо Старовойта в гонке участвовали уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").

Фирсов и Федоров, оказавшиеся соответственно на втором и третьем местах по количеству набранных голосов, смогли набрать менее 6% голосов каждый.

При этом своим избирательным правом 8 сентября более половины курян не воспользовались, по-видимому, считая предсказуемым итог губернаторских выборов.

СПРАВКА "КП"

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курск. Отец Владимир Александрович Старовойт работал на Курской Атомной электростанции. В 1974 году отца перевели на Ленинградскую АЭС, в город Сосновый Бор Ленинградской области, где и прошло детство Романа. Дед по отцу — Старовойт Александр Николаевич — в 20-летнем возрасте ушел на фронт, прошел войну, после Победы работал на Курском аккумуляторном заводе. Дед по материнской линии — Иванов Юрий Михайлович — тоже воевал, дошел до Берлина, работал преподавателем, затем — заведующий кафедрой в Курском политехническом институте.

В 1995 году Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова по специальности «Импульсные тепловые машины».

В 2008 году - Северо-Западную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2012 в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне»

В 2019 году должен завершить обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

В 90-е годы и в начале двухтысячных занимался бизнесом. В 1995 году был исполнительным директором АО «Региональное инвестиционное агентство». В 1995—2001 годах — генеральный директор компании по управлению активами НПФ «Промышленный». В 2002—2005 годах был владельцем и генеральным директором строительной компании «Стройинвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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