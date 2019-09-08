На выборах губернатора Курской области Старовойт набрал более 80% голосов

8 Сент. 23:55 2019-09-09T00:08:26+03:00

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По предварительным данным в гонке за губернаторское кресло лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Роман Старовойт. Старовойт - представитель "Единой России", а также фигура, которую Кремль менее года назад "прислал" на смену экс-губернатору Курской области Александру Михайлову. Поэтому новость о лидерстве врио в предвыборной гонке для большинства курян оказалась далеко не новостью.

Низкую явку на выборы - в регионе по предварительным данным проголосовало менее половины избирателей - можно объяснить предсказуемостью итогов голосования. Большинство курян вместо избирательных участков, пользуясь хорошей погодой, отправились на природу.

"Конкуренты" Старовойта собрали буквально крохи голосов. На втором месте по предварительным данным Владимир Фирсов от КПРФ - 5,27%, на третьем с незначительным отставанием - Владимир Федоров от ЛДПР.

На одном из избирательных участков полиция вывела женщину-наблюдателя от одной из политических партий. Члены избирательной комиссии пожаловались, что наблюдатель к ним "приставала" и что-то снимала на мобильник. Когда работники избирательного участка не смогли правиться с наблюдателем, они подключили полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU