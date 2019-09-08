Курян предупредили о тумане и жаре в воскресенье

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-08T11:23:46+03:00

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Курские спасатели и синоптики предупреждают жителей региона о неоднозначной погоде 8 сентября. Так, уже с вечера субботы специалисты прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет, но местами возможен туман. Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Днем будет жарко, столбик термометра поднимется до +23-28º.

Спасатели просят автомобилистов быть особенно внимательными при движении в тумане. Такое погодное явление значительно ограничивает видимость вокруг машины и может спровоцировать ДТП. Специалисты ГУ МЧС по Курской области напоминают, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон вызова экстренных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU