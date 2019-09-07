Жители Магистрального проезда Курска останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-07T11:27:16+03:00

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В связи с плановым ремонтом ветхого участка теплосети на ТЭЦ - 1 с 08:30 до 20:00 09 сентября будет приостановлена подача горячей воды в Сеймском округе по Магистральному проезду.

И на ТЭЦ-4 с 09:00 до 17:00 09 сентября по следующим адресам: ул. А.Невского, ул. Дзержинского, ул. Добролюбова, ул. Гайдара, ул. К.Либкнехта, ул. Советская, ул. Кр. Армии, ул. С. Перовской , ул. Пионеров.

Справки по телефону 39-48-68.

ИСТОЧНИК KP.RU