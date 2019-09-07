Жители Магистрального проезда Курска останутся без горячей воды
На теплосетях запланирован ремонт
На теплосетях запланирован ремонтФото: Из архива "КП"
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В связи с плановым ремонтом ветхого участка теплосети на ТЭЦ - 1 с 08:30 до 20:00 09 сентября будет приостановлена подача горячей воды в Сеймском округе по Магистральному проезду.
И на ТЭЦ-4 с 09:00 до 17:00 09 сентября по следующим адресам: ул. А.Невского, ул. Дзержинского, ул. Добролюбова, ул. Гайдара, ул. К.Либкнехта, ул. Советская, ул. Кр. Армии, ул. С. Перовской , ул. Пионеров.
Справки по телефону 39-48-68.
ИСТОЧНИК KP.RU