В Курске пропала 18-летняя девушка
Карину Муханову видели последний раз 2 сентября
Карину Муханову видели последний раз 2 сентябряФото: Соцсети
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В Курске разыскивают 18-летнюю Карину Муханову. Девушку видели последний раз 2 сентября.
Приметы пропавшей: рост 165 см, волосы русые, глаза голубые, телосложение худощавое. На Карине была голубая футболка, голубые джинсы, на ногах - серо-оранжевые кроссовки с белой подошвой. С собой у девушки был голубой рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Карины Мухановой, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU