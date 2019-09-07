2019-09-07T10:50:24+03:00
Происшествия

В Курске пропала 18-летняя девушка

Карину Муханову видели последний раз 2 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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Карину Муханову видели последний раз 2 сентябряКарину Муханову видели последний раз 2 сентябряФото: Соцсети
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В Курске разыскивают 18-летнюю Карину Муханову. Девушку видели последний раз 2 сентября.

Приметы пропавшей: рост 165 см, волосы русые, глаза голубые, телосложение худощавое. На Карине была голубая футболка, голубые джинсы, на ногах - серо-оранжевые кроссовки с белой подошвой. С собой у девушки был голубой рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Карины Мухановой, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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