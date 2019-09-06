В Курске продолжается вакцинация животных

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-06T19:22:05+03:00

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Все желающие могут привить своих питомцев бесплатно

Изменить размер текста: A A

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных. Профилактическая вакцинация проводится ежегодно.

Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 8 (4712) 35-00-84. Ознакомиться планом-графиком и выездными точками можно на сайте городской администрации: http://www.kurskadmin.ru/news/1/pozabottes-o-svoih-pitomcah.html

ИСТОЧНИК KP.RU