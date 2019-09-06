2019-09-06T19:22:05+03:00
Общество

В Курске продолжается вакцинация животных

Все желающие могут привить своих питомцев бесплатно
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефонуО времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефонуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных. Профилактическая вакцинация проводится ежегодно.

Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 8 (4712) 35-00-84. Ознакомиться планом-графиком и выездными точками можно на сайте городской администрации: http://www.kurskadmin.ru/news/1/pozabottes-o-svoih-pitomcah.html

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходные в Курск придет настоящее лето
В Курске не состоялся аукцион по отлову животных
В Курске благоустраивают Эко-парк
Под Курском в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
В Курской области мошенники украли у мужчины 13 тысяч под предлогом возврата потерь на бирже
В Курске автомобилист сбил 9-летнего велосипедиста
Старые курские фонари передадут в районы
В Курской области загадочно исчезли 400 кубометров древесины
В Курске мужчина натравил бойцовского пса на кошку
Из-за пробки курскому спортсмену пришлось бежать по трассе, чтобы успеть на Чемпионат России
В Курске введут режим повышенной готовности из-за выборов
Аэропорт Курска увеличил число рейсов в Москву
В преддверии векового юбилея Курска местным жителям расскажут о его истории
Курян просят помочь в поисках вора
В Курской области на платформе задержали парня с марихуаной
В Курскую область поступило еще 11 машин скорой помощи
В Курской области виновник массовой гибели рыбы заплатил штраф
В Курской области обещают дождь с грозами и туман
На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники
С 9 по 13 сентября в Курске будут отключать свет
Под Курском ВАЗ врезался в трактор
На курской таможне задержали украинскую пенсионерку
7 сентября в Курске на площади Рокоссовского закроют движение
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
На курском свинокомплексе из-за АЧС ликвидировали поголовье
В Курске открылся спортивно-патриотический центр
В Курске заложили первый камень в строительство нового аэровокзала