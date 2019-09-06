В Курске не состоялся аукцион по отлову животных

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-06T15:33:11+03:00

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4 сентября должен был состояться аукцион на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в Курске на сумму 4 256 000 рублей. Заявку на торги подал единственный участник – компания «Добрый город». Аукцион не состоялся и в соответствии с требованиями законодательства, исполнителем контракта определен «Добрый город», который и ранее занимался отловом и содержанием бродячих собак.

Компания имеет собственные вольеры где одновременно могут находиться на передержке 98 животных. Специалисты ранее отловили порядка 350 собак. Животных сначала привозят на станцию по борьбе с болезнями, где их осматривает ветеринар и, если не обнаружено признаков бешенства или агрессии, животное перевозят в пункт временного содержания.

10-12 дней собака проводит в карантине, в это время ее стерилизуют или кастрируют. После карантина проводится вакцинация и уже на следующий день, при отсутствии осложнений, животное отпускают на место прежнего обитания со специальной биркой на ухе.

ИСТОЧНИК KP.RU