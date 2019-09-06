2019-09-06T15:20:42+03:00
Общество

В Курске благоустраивают Эко-парк

Он расположен на берегу реки Тускарь на улице Никитской
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас в ЭКО-ПАРКЕ работают 124 кружкаСейчас в ЭКО-ПАРКЕ работают 124 кружка
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Эко-парк расположился на территории бывшей станции юных натуралистов на берегу реки Тускарь на улице Никитская. В советские времена здесь занимались дети – ухаживали за животными, учились выращивать растения. Со временем постройки разрушились, их признали аварийными, а территория заросла.

Два года назад в комитете образования и науки приняли решение о реорганизации эко-центра. Был разработан проект его реконструкции. Территорию присоединили к Курскому государственному политехническому колледжу, она получила новое название «Центр дополнительного образования детей и взрослых ЭКО-ПАРК.

Весной 2018 студенты отделения «Садово-парковое и ландшафтное строительство» разработали проекты благоустройства территории. Скоро в ЭКО-ПАРКЕ появится тепличный комплекс с современными лабораториями, оранжерея и дендропарк.

Куряне смогут увидеть ландшафтные сады разных стилей. Уже заложены основы регулярного парка-розария во французском стиле. В этом году приступили к созданию восточного парка, появился большой искусственный водоем с декоративными рыбками, фонтан, спортивная и детская площадки, собрана коллекция растений. Разбиваются газоны и террасы, устраивается система автополива, реконструируется центральная дорога ЭКО-ПРКА.

Получили новое жилье павлины, индейки, фазаны, цесарки, попугаи, канарейки, амадины, щеглы, цапли. В новые комфортные вольеры перебрались кролики, шиншилы, хорьки, дегу, сирийские хомячки. Посещающие парк дети с удовольствием кормят питомцев парка. Изрядно преобразилась аквариумистика.

Сейчас в ЭКО-ПАРКЕ работают 124 кружка, где занимаются более 1600 детей, в том числе 81 ребенок-инвалид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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