В Курской области мошенники украли у мужчины 13 тысяч под предлогом возврата потерь на бирже

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-06T14:11:08+03:00

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В Курчатове мужчина лишился 13 тысяч рублей из-за своей доверчивости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 сентября.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником московского отдела, который занимается расследованием похищения денег одной из брокерских бирж. Звонивший пояснил, что часть денег, а именно 140 тысяч рублей ему вернут.

Курчатовец действительно обращался к этой торговой площадке в феврале 2019 года и потерял тогда 270 тысяч рублей.

Мошенник попросил у мужчины данные его банковской карты якобы для перевода. Когда местный житель их сообщил, незнакомец, воспользовавшись онлайн-банкингом, похитил с двух его счетов 13 тысяч рублей и перестал отвечать на звонки. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).

ИСТОЧНИК KP.RU