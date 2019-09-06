2019-09-06T14:11:08+03:00
Происшествия

В Курской области мошенники украли у мужчины 13 тысяч под предлогом возврата потерь на бирже

Житель Курчатова сообщил данные своей банковской карты преступникам
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Курчатове мужчина лишился 13 тысяч рублей из-за своей доверчивости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 сентября.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником московского отдела, который занимается расследованием похищения денег одной из брокерских бирж. Звонивший пояснил, что часть денег, а именно 140 тысяч рублей ему вернут.

Курчатовец действительно обращался к этой торговой площадке в феврале 2019 года и потерял тогда 270 тысяч рублей.

Мошенник попросил у мужчины данные его банковской карты якобы для перевода. Когда местный житель их сообщил, незнакомец, воспользовавшись онлайн-банкингом, похитил с двух его счетов 13 тысяч рублей и перестал отвечать на звонки. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске не состоялся аукцион по отлову животных
В Курске благоустраивают Эко-парк
Под Курском в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
В Курске автомобилист сбил 9-летнего велосипедиста
Старые курские фонари передадут в районы
В Курской области загадочно исчезли 400 кубометров древесины
В Курске мужчина натравил бойцовского пса на кошку
Из-за пробки курскому спортсмену пришлось бежать по трассе, чтобы успеть на Чемпионат России
В Курске введут режим повышенной готовности из-за выборов
Аэропорт Курска увеличил число рейсов в Москву
В преддверии векового юбилея Курска местным жителям расскажут о его истории
Курян просят помочь в поисках вора
В Курской области на платформе задержали парня с марихуаной
В Курскую область поступило еще 11 машин скорой помощи
В Курской области виновник массовой гибели рыбы заплатил штраф
В Курской области обещают дождь с грозами и туман
На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники
С 9 по 13 сентября в Курске будут отключать свет
Под Курском ВАЗ врезался в трактор
На курской таможне задержали украинскую пенсионерку
7 сентября в Курске на площади Рокоссовского закроют движение
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
На курском свинокомплексе из-за АЧС ликвидировали поголовье
В Курске открылся спортивно-патриотический центр
В Курске заложили первый камень в строительство нового аэровокзала