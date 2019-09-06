2019-09-06T13:51:10+03:00
Происшествия

В Курске автомобилист сбил 9-летнего велосипедиста

По предварительным данным, ребенок выехал на проезжую часть
Юлия ДИДЕНКО
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В Курске иномарка сбила 9-летнего велосипедиста. Инцидент произошел накануне, 5 сентября, на улице Конорева в 16.30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

По предварительным данным, ребенок выехал на проезжую часть и столкнулся с «Фордом», под управлением 40-летнего местного жителя. Правоохранители сообщают, что автомобилист был трезв.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Обстоятельства случившего устанавливаются.

Всего за сутки на территории Курской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 7 человек получили ранения, 1 погиб. 3 ДТП произошло с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. 19 ДТП зарегистрировано с материальным ущербом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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