2019-09-06T13:38:35+03:00
Общество

Старые курские фонари передадут в районы

В областном центре заменили уже порядка 1300 уличных светильников
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Курской области.Фото: пресс-служба администрации Курской области.
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поддержал предложение передать старые светильники муниципалитетам. Об этом он сообщил во время проверки освещения на улицах областного центра.

На сегодняшний день заменено около 1300 фонарей. Но ни на одной улице, за исключением проспекта Победы, пока не провели полное обновление. Согласно контракту, будут смонтированы более 25 тысяч светильников. Ежедневно в день меняют порядка 200, сейчас работы сосредоточены на 26 центральных улицах города. Трудятся восемь бригад, еще четыре находятся в резерве. Для модернизации освещения используются энергоэффективные светодиодные светильники российского производства.

Напомним, к работе новый подрядчик ООО «Световые Технологии ЭСКО» приступил 23 августа текущего года, муниципальный контракт заключен на 7 лет. До конца года в Курске должны быть заменены на светодиодные все подключенные к муниципальным сетям светильники на 961 улице Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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