2019-09-06T12:55:58+03:00
Происшествия

В Курской области загадочно исчезли 400 кубометров древесины

В Золотухинском районе решили провести расчистку охранной зоны высоковольтной линии от деревьев, но куда их увезли после - неизвестно
Юлия ДИДЕНКО
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В Золотухинском районе Курской области загадочно исчезли 205 кубометров дров и 187 кубов лесоматериала. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 6 сентября.

Выяснилось, что на территории одного из муниципальных образований ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» решили провести расчистку охранной зоны высоковольтной линии от деревьев и мелколесья. Для вырубки и очистки территории от порубочных остатков, вывоза срубленной древесины до мест складирования и ее охраны до момента реализации заключен договор подряда с ООО «Оборона», а последним - договор субподряда с ООО «ЭнергоРемСтрой».

Но после проверки на протяжении 1,5 км полезащитной лесополосы в 70 метрах от границы урочища «Шестопаловская роща» Свободинского участкового лесничества остались лишь щепки. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Прокуратура Золотухинского района по факту хищения древесины возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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