В Курске мужчина натравил бойцовского пса на кошку

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-06T12:38:27+03:00

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В Курске в Сеть попали жуткие фото, на которых видно, как бойцовский пес держит в зубах кошку. По словам местных жителей, мужчина специально натравил собаку на дворовое животное и наблюдал за этим со стороны. Инцидент произошел на улице Первая Пушкарная в пятницу, 6 сентября, утром.

- Интересно, он только на кошках собаку так тренирует? Пусть город знает таких «героев», - подписали снимки возмущенные жестокостью местные жители.

Курская полиция установила личность хозяина пса. В настоящее время по данному факту проводится проверка, на место происшествия выехала следственная оперативная группа Северного отдела полиции УМВД России по городу Курску.

- Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в установленном законом порядке, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU