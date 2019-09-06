2019-09-06T12:15:48+03:00
Спорт

Из-за пробки курскому спортсмену пришлось бежать по трассе, чтобы успеть на Чемпионат России

Максим Федяев стал вторым в забеге на 400 метров на соревнованиях по легкой атлетике
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации Курской области.Фото: предоставлено пресс-службой администрации Курской области.
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Курянин Максим Фадеев стал вторым на Чемпионат России по легкой атлетике в забеге на 400 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 46,93 секунды.

Еще до соревнований Максиму пришлось с тяжелым рюкзаком бежать по трассе три километра из-за того, что на автомагистрали из Адлера в Сочи образовалась пробка по причине ДТП.

Понимая, что может не успеть к старту, спортсмен принял безумное решение. Он вышел из машины и побежал к стадиону. Несмотря на усталость, наш земляк показал высокий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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