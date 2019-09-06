Из-за пробки курскому спортсмену пришлось бежать по трассе, чтобы успеть на Чемпионат России
Максим Федяев стал вторым в забеге на 400 метров на соревнованиях по легкой атлетике
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Курской области.
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Курянин Максим Фадеев стал вторым на Чемпионат России по легкой атлетике в забеге на 400 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 46,93 секунды.
Еще до соревнований Максиму пришлось с тяжелым рюкзаком бежать по трассе три километра из-за того, что на автомагистрали из Адлера в Сочи образовалась пробка по причине ДТП.
Понимая, что может не успеть к старту, спортсмен принял безумное решение. Он вышел из машины и побежал к стадиону. Несмотря на усталость, наш земляк показал высокий результат.
ИСТОЧНИК KP.RU