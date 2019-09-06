В Курске введут режим повышенной готовности из-за выборов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-06T11:18:35+03:00

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности горожан в местах массового пребывания

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В Курске введут режим «Повышенная готовность» с 7 по 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- Такое решение принято в целях обеспечения безопасности горожан в местах массового пребывания и дополнительных мер по антитеррористической защищённости объектов особой важности в период проведения единого дня голосования 8 сентября по выборам Губернатора Курской области, - прокомментировали в мэрии.

Местных жителей просят обращать внимание на брошенные автомобили, вещи, оставленные в общественных местах, а также не забывать закрывать двери подвалов, чердаков и служебных помещений для предотвращения доступа посторонних лиц.

При любом подозрении о террористической угрозе следует обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU