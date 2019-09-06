Аэропорт Курска увеличил число рейсов в Москву

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-06T10:54:11+03:00

Теперь из города ежедневно будет совершаться по два вылета

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Курский аэропорт увеличил число рейсов в Москву. Теперь из города ежедневно будет совершаться по два вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Изменения связаны с тем, что именно это направление является самым популярным у местных жителей.

Так, утренний рейс из Курска в Москву будет совершаться в 10.20, а вечерний - в 21.00. Вылет из Москвы утром - в 8.20, а вечером - в 19.15.

По воскресеньям вечернее расписание будет меняться. Вылет из Москвы - 21.10, Прилет - 22.15. Вылет из Курска - 22.45.

В связи с увеличением частоты полетов в город Москву авиакомпанией «РусЛайн» было принято решение о снижении тарифов. Цена билета в одном направлении от 2400 рублей (к цене прибавляется авиационный сбор – от 500 рублей). Осуществлять перевозку пассажиров будут современные 50-ти местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.

ИСТОЧНИК KP.RU