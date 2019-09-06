В преддверии векового юбилея Курска местным жителям расскажут о его истории

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-06T10:23:12+03:00

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Сотрудники Курского областного краеведческого музея пригласили местных жителей на комплексные экскурсии «К 1000-летию города Курска: от основания до реновации». Специалисты расскажут курянам историю города и его центра, о Курском детинце, располагавшемся в XI веке на территории современного КЭАЗ, об истории построек XVIII-XIX вв. – Курской мужской гимназии, Дворянского собрания, Знаменского монастыря и Воскресенской церкви, о послевоенном строительстве, развитии промышленности и возникновении Электроаппаратного завода, а также истории обретения городом современного вида.

Маршрут экскурсии начнется с экспозиции Курского областного краеведческого музея, где можно будет познакомиться с выставкой архитектурных проектов реновации исторической части города Курска, затем экскурсия переместится на территорию КЭАЗ.

Экскурсии будут проводиться с 7 по 29 сентября по субботам и воскресеньям в 12:00 и в 14:00 на территории «Курского электроаппаратного завода».Стоимость билета - 50 руб. Необходима предварительная запись. Справки по телефонам музея: +7 (4712) 70-21-28, +7 (4712) 51-15-81.

ИСТОЧНИК KP.RU