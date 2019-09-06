Курян просят помочь в поисках вора

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-06T09:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске правоохранители просят помочь в поисках парня, обокравшего магазин в в торговом центре на Студенческой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Все, кто располагает информацией о месте его нахождения, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU