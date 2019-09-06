Курян просят помочь в поисках вора
Парень похитил товар из магазина в торговом центре на Студенческой
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Курской области.
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В Курске правоохранители просят помочь в поисках парня, обокравшего магазин в в торговом центре на Студенческой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения.
- Все, кто располагает информацией о месте его нахождения, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции, - пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU