В Курской области на платформе задержали парня с марихуаной

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-06T09:38:40+03:00

Во время обыска у него нашли около 50 граммов наркотика

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На платформе остановочного пункта между железнодорожными станциями Свобода и Золотухино правоохранители задержали 20-летнего парня с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области.

Во время обыска у него нашли около 50 граммов наркотика. Жителя Курска доставили в отдел полиции. Молодой человек признался, что собрал листья дикорастущей конопли в лесопосадке для личного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ без цели сбыта).

ИСТОЧНИК KP.RU