2019-09-05T20:21:36+03:00
Общество

В Курскую область поступило еще 11 машин скорой помощи

Также пришли восемь школьных автобусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Школьные автобусы пришли на замену старых, срок эксплуатации которых уже истекШкольные автобусы пришли на замену старых, срок эксплуатации которых уже истек
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Только вчера главврачам учреждений здравоохранения Курской области вручили ключи от новеньких 26 карет скорой помощи, а сегодня в регион поступило еще 11 медицинских автомобилей и 8 школьных автобусов.

Автомобили выделили регионам для решения неотложных социальных проблем. Всего до конца года в Курскую область поступят 16 автомобилей скорой помощи и 26 школьных автобусов.

Школьные автобусы пришли на замену старых, срок эксплуатации которых уже истек. Все транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС и безопасности для перевозок детей, что делает поездку более комфортной.

Транспортные средства в первую очередь получат те муниципальные учреждения, где остро стоит вопрос перевозки школьников. Один из автобусов поступит в Афанасьевскую школу Курчатовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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