В Курской области виновник массовой гибели рыбы заплатил штраф

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-05T16:32:52+03:00

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Бригадир одного из рыбхозов Суджанского района в ноябре 2018 года, на реке Снагость в селе Дарьино, в нарушение правил охраны водных биоресурсов при эксплуатации водозаборных сооружений, поднял шлюз, в результате чего произошел отток воды из реки. Это привело к обмелению реки, массовой гибели рыбы, а также к ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов. Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей.

В отношении курянина возбудили уголовное дело по ст. 257 УК РФ — «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов». В ходе расследования обвиняемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, возместил причиненный ущерб.

По ходатайству следователя, согласованному с руководителем следственного отдела, суд принял решение освободить обвиняемого от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекратить, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU