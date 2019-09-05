В Курской области обещают дождь с грозами и туман

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-05T16:16:15+03:00

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность Фото: Из архива "КП"

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 5 сентября и в течение суток ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днем в отдельных районах умеренный дождь. Местами грозы.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем 5-10, при грозе порывы до 13 м/с. Температура по области ночью +11…+16 ºС, днем +23…+28 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU