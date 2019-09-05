2019-09-05T16:16:15+03:00
Общество

В Курской области обещают дождь с грозами и туман

Температура воздуха поднимется до +28 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьСпасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьФото: Из архива "КП"
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 5 сентября и в течение суток ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днем в отдельных районах умеренный дождь. Местами грозы.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем 5-10, при грозе порывы до 13 м/с. Температура по области ночью +11…+16 ºС, днем +23…+28 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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