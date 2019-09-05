2019-09-05T14:53:59+03:00
Общество

На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники

Первый прибор появится уже в октябре на ЗАО «КЭАЗ»
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас контроль сброса сточных вод на предприятиях осуществляется ручным способомСейчас контроль сброса сточных вод на предприятиях осуществляется ручным способом
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Как сообщалось ранее, в июне этого года на городских очистных сооружениях погиб активный ил, перерабатывающий сточные воды. Контроль сброса сточных вод на предприятиях осуществляется ручным способом. Это не всегда обеспечивает точное соблюдение требуемого графика.

В ближайшее время на предприятиях установят автоматические проотборники. С помощью датчиков проблема будет своевременно обнаружена и устранена. Первый прибор появится уже в октябре на ЗАО «КЭАЗ».

Для проработки предложений о модернизации систем очистки сточных вод на каждом предприятии была создана рабочая группа. В нее вошли представители власти, управления Росприроднадзора, общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, МУП «Курскводоканал», ЗАО «КЭАЗ» и ООО «Экотекс», а также участники Мастерских проектов «Комфортная городская среда».

Рабочая группа обследовала 47 предприятий города Курска, и составила соответствующие акты. До 15 сентября изучение системы водоотведения предприятий для выработки предложений о необходимости модернизации их систем очистки сточных вод завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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