С 9 по 13 сентября в Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-05T14:39:33+03:00

Без электричества останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

Без электричества останутся все три округа

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В связи с проведением плановых работ курские электросети предупреждают об очередных отключениях электроэнергии.

В Сеймском округе:

с 9 по 13 сентября с 9:30 до 16:00: Дейнеки 16а, 16б, 16в,18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14б; Народная 1, 2; Харьковская 22, 24; Белгородская 6; Резиновая 14; Обоянская 11; Черняховского 19/1, 23/1.

Тел. для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

с 9 по 11 сентября с 9:00 до 16:00: Светлый проезд.

Тел. для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

с 9 по 13 сентября с 09:00 до 16:30: Дубровинского 46-132, 67-127; Первомайская 3-67, 2-78; Октябрьская 83-125, 129-189, 132-220; Маяковский переулок 1-15, 2-20; 2-я Первомайская 1-27, 2-28; Вокзальная 2-39; Профсоюзная 1-47, 4-54; 3-я Первомайская 3-41, 4-30; Маяковского 1-41; Фрунзе 36-92, 35-95; Октябрьский переулок 1-13, 2-14; 2-я Кожевенная 6-12; 9-е Января 4-16, 7-11; ВЧК 166-182

12 сентября с 13:30 до 16:30: Козлова 41-71, 38-66; Железнодорожная 65-95, 66-90; Калинина 59-93, 56-96; Орджоникидзе 43-77, 36-68; Куйбышева 24-42.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU