7 сентября в Курске на площади Рокоссовского закроют движение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-05T11:19:13+03:00

С 10:00 до 16:00 будет закрыто движение и запрещена парковка Фото: Из архива "КП"

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7 сентября с 12:00 до 15:00 в Курске, на площади перед Дворцом молодежи пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче». Здесь развернутся выставки экологически чистых видов транспорта и транспорта на газомоторном топливе, а также разработок и технологий в области энергосбережения и экологии.

На сцене выступят молодежные и творческие коллективы. Для детей будут организованы конкурсы и игры. Все желающие смогут сделать снимки в оформленной фотозоне и принять участие в флешмобе. Также пройдут конкурс детских рисунков на асфальте.

Состоится награждение победителей конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации в 2019-2021 годах по направлению «Энергоэффективность, энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива», регионального этапа всероссийского конкурса «Медиа ТЭК». Первокурсников посвятят в студенты электроэнергетических и электротехнических специальностей.

В связи с проведением фестиваля 7 сентября с 10:00 до 16:00 будет закрыто движение и запрещена парковка автотранспорта на площади имени Рокоссовского перед областным Дворцом молодёжи (Курск, ул. Белгородская, 14Б).

ИСТОЧНИК KP.RU