2019-09-05T10:29:34+03:00
Общество

В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей

Сбербанк, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали соглашение о сотрудничестве
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В церемонии подписания приняли участие руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов и Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. Также документ подписал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

Программа сфокусирована на раскрытии личностного потенциала детей: он позволит им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

В 2019 году управленческие команды образовательных организаций области пройдут обучение и начнут формировать в школах и детских садах личностно-развивающую образовательную среду. Педагоги также пройдут переподготовку, начав использовать в своей деятельности комплекс учебно-методических материалов и инструментов по развитию и оценке навыков XXI века. С сентября 2020 года в образовательных организациях стартуют занятия с детьми – в подготовленной, развивающей, образовательной среде и по новым методикам.

- Сбербанк активно работает с подрастающим поколением, потому что это в широком смысле наше будущее. Ребята, которые сегодня ходят в школу, довольно скоро вырастут и станут нашими сотрудниками или клиентами. Являясь лидером по внедрению новейших технологий, мы имеем возможность использовать их в различных сферах, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

- Сегодня мир стремительно меняется и поэтому очень важно дать подрастающему поколению правильные ориентиры, которые позволят им не растеряться в условиях неопределенности и выбрать свой путь в жизни. В этом смысле, подписанное соглашение дает дополнительные инструменты для реализации этой важной задачи, – отметил руководитель департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

- Одна из главных задач Программы – помочь учителю оценить и развить свой потенциал и вместе с командой коллег создавать для детей такие условия, чтобы каждый ребенок двигался по своей траектории, чувствовал себя успешным и был таким, - пояснил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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